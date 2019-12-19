Если бы украинская власть поставила своей целью сохранить территориальную целостность страны и вернуть Донбасс, продолжил эксперт, она бы давно отменила дискриминационный закон о языке.
«Какая должна быть позиция у Москвы в этой ситуации, которая говорит, что там живут русские и русскоязычные люди? Отдать это все Авакову с «Национальным корпусом»?» — задается вопросом Погребинский.
Для возвращения Донбасса в состав Украины требуется переходный период, в течение которого регион будет жить автономно от Киева с русским языком и своими порядками, пояснил политолог.
Если этого не произойдет, Донбасс просто-напросто не вернется в состав Украины, а российское руководство вынуждено будет ему в этом помогать, резюмировал специалист.