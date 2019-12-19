Украинские власти на самом деле не чувствуют угрозу вторжения России, а их нежелание идти на компромисс в вопросе Донбасса объясняется внутриполитическими причинами. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала «ТВЦ»

Погребинский рассказал, что бы произошло, если бы Зеленский захотел выполнить «Минск» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Какая должна быть позиция у Москвы в этой ситуации, которая говорит, что там живут русские и русскоязычные люди? Отдать это все Авакову с «Национальным корпусом»?» — задается вопросом Погребинский.

Для возвращения Донбасса в состав Украины требуется переходный период, в течение которого регион будет жить автономно от Киева с русским языком и своими порядками, пояснил политолог.

Если этого не произойдет, Донбасс просто-напросто не вернется в состав Украины, а российское руководство вынуждено будет ему в этом помогать, резюмировал специалист.