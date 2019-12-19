Участникам российской группы «Воровайки» запретили въезд на территорию Украины, сообщила в четверг пресс-служба Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг, 19 декабря

Журналистку НТВ не пустили в Украину под предлогом посещения Крыма © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и Владимир Арьев написали обращение в СБУ с требованием запретить въезд в страну участникам российской группы «Воровайки».

«В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии на Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

При этом в СБУ не уточнили, когда именно стал действовать запрет для участников группы и на какой срок.

В декабре на украинских ресурсах, которые реализовывают билеты на различные мероприятия, появились афиши концертов группы «Воровайки» в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве. Через некоторое время данная информация была удалена.