Президент Украины Владимир Зеленский живет в той реальности, которая ему досталась от предыдущих властей, маневрируя между различными политическими игроками в надежде, что ему удастся куда-то вырулить. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала «ТВЦ»

Погребинский рассказал, что бы произошло, если бы Зеленский захотел выполнить «Минск» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Зеленский, по его мнению, не хочет потерять Донбасс, однако политические силы вроде партии «Голос» во главе с музыкантом Святославом Вакарчуком предлагают на время оказаться от региона, дождавшись пока Россия восстановит его, а потом развалится.

Политолог отметил, что идеолог этой партии Сергей Рахманин понимает, что подобный сценарий невозможен, и поэтому просто хочет отказаться от Донбасса, поскольку его возвращение в состав Украины на условиях особого статуса помешает Галиции контролировать всю страну.

Зеленский, считает специалист, выполнил свою задачу и убрал из политики коррумпированную власть Петра Порошенко, но новая эпоха его руководства страной начинается крайне противоречиво.

Построение на Украине унитарного государства не означает, подчеркнул Погребинский, что в ее составе не может быть автономных регионов с достаточной самостоятельностью, о чем свидетельствует пример той же Испании.