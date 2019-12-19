«Я не думаю, что он в полной мере осознает перспективы такого типа поведения. Если бы ему сказали, что при таком типе поведения Украина может потерять Донбасс, он должен как-то реагировать на это», — указал эксперт.
Зеленский, по его мнению, не хочет потерять Донбасс, однако политические силы вроде партии «Голос» во главе с музыкантом Святославом Вакарчуком предлагают на время оказаться от региона, дождавшись пока Россия восстановит его, а потом развалится.
Политолог отметил, что идеолог этой партии Сергей Рахманин понимает, что подобный сценарий невозможен, и поэтому просто хочет отказаться от Донбасса, поскольку его возвращение в состав Украины на условиях особого статуса помешает Галиции контролировать всю страну.
Зеленский, считает специалист, выполнил свою задачу и убрал из политики коррумпированную власть Петра Порошенко, но новая эпоха его руководства страной начинается крайне противоречиво.
Построение на Украине унитарного государства не означает, подчеркнул Погребинский, что в ее составе не может быть автономных регионов с достаточной самостоятельностью, о чем свидетельствует пример той же Испании.