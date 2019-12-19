Суд отменил бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану подозрение в незаконном обогащении и отмывании 89 млн гривен (около 213 миллионов рублей). Об этом 19 декабря сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда

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