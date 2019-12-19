Суд отменил бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану подозрение в незаконном обогащении и отмывании 89 млн гривен (около 213 миллионов рублей). Об этом 19 декабря сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда
Отмечается, что 18 октября Печерский районный суд удовлетворил соответствующую жалобу адвоката Продана и отменил подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса.
«На это решение была подана апелляционная жалоба, однако 5 декабря Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского суда без изменений», — говорится в сообщении.
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