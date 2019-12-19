Инвесторы бегут из-за непрогнозируемой фискальной политики Кабмина — Романенко
Инвесторы бегут из-за непрогнозируемой фискальной политики Кабмина — Романенко
© Facebook, Юрий Романенко
Отмечается, что 18 октября Печерский районный суд удовлетворил соответствующую жалобу адвоката Продана и отменил подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса. 

«На это решение была подана апелляционная жалоба, однако 5 декабря Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского суда без изменений», — говорится в сообщении.    