На торжествах к 40-летию со дня создания 80 отдельной десантно-штурмовой бригады во Львове военнослужащих поздравлял человек в костюме святого Николая (на пространстве ряда стран бывшего СССР данный образ воплощает Дед Мороз). Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает украинская служба «Радио Свободы»

«Мужчина в наряде Николая приехал на БТРе к десантникам, чтобы поздравить их с созданием бригады, а также подарить их детям подарки», — говорится в сообщении.

Во Львовской области сожгли редакцию газеты © -gregg- / flickr

Первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, присутствовавший на мероприятии, назвал бригаду «образцом для личного состава Вооруженных сил Украины».

«Все поколения, которые прошли через горнило этой бригады показали себя очень хорошо. Бригада с 1992 года служит украинскому народу, защищает его. Всегда бригада была первой. В ночь с 12 на 13 апреля 2014 года именно 3-я десантно-штурмовая рота совершила героический марш по территории, которую занимали незаконные вооруженные формирования от Луганска до Славянска, проводили разведку», — отметил он.

День памяти святого Николая Чудотворца, отмечается 19 декабря по юлианскому календарю.