Вопрос возможности проведения в октябре 2020 года выборов в ДНР и ЛНР может проясниться на следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на апрель 2020 года, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак. Фрагменты его интервью агентству Интерфакс-Украина были опубликованы в четверг, 19 декабря

Ермак заявил о необходимости модернизации Минских соглашений © politeka.net

«Потому что есть определенные сроки», — пояснил он.

Вслед за этим Ермак вновь напомнил о позиции украинской стороны о том, что с территории республик «должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования».

«У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины — это было бы очень символично», — сказал Ермак.