Ермак утвердительно ответил на вопрос агентства о точной дате выборов после проведения следующей встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии, входящих в «нормандский формат».
«Потому что есть определенные сроки», — пояснил он.
Вслед за этим Ермак вновь напомнил о позиции украинской стороны о том, что с территории республик «должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования».
«У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины — это было бы очень символично», — сказал Ермак.