Снятие блокады с республик Донбасса в принципе реально, а вот организовать диалог Киева и республик Донбасса в настоящее время вряд ли получится. Об этом 19 декабря в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции, которую транслировали российские телеканалы, отметил, что решать вопрос Донбасса надо в диалоге, а не силой.

«В этой ситуации нужен диалог», — сказал Путин. И напомнил: «Киев самостоятельно отрезал Донбасс, введя блокаду этой территории». По словам президента РФ, «самая главная проблема в том, что у Киева нет желания решать проблему восточных регионов Украины в диалоге с населением».

«Это разные вещи. Снятие блокады, по крайней мере, частично, это более реальная вещь, поскольку в Киеве можно найти заинтересованных людей», — сказал Рудяков в комментарии изданию Украина.ру. Он пояснил, что в таком случае эти заинтересованные лица могут рассчитывать на переключение некоторых схем «на себя». Поэтому при определённом стечении обстоятельств снятие блокады возможно в не столь уж отдалённом будущем. Путин, Украина и Донбасс, который порожняк не гонит. Что обсуждают соцсети 19 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

А вот для прямого диалога Киева и республик Донбасса пока «нет ни малейших предпосылок», это дело будущего, отметил эксперт. По его мнению, такой диалог станет возможным в новой ситуации, которая сможет сложиться, если начнётся давление на Киев со стороны внешних игроков.

Ранее Рудяков в интервью изданию Украина.ру отмечал, что Украина может пересмотреть законы, запрещающие хозяйственные и экономические связи с Донбассом, не раньше весны следующего года.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел торговую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в марте 2017 года. В июне 2019 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске экс-президент Леонид Кучма заявлял, что о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к отдельным районам Донецкой и Луганской областей можно будет говорить «только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле».