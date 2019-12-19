Заместитель министра обороны Украины Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета. Об этом 19 декабря он сказал в ходе презентации «Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина»

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