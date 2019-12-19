«В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом. Стыдно, что это не сделано до сих пор», — заявил он.
По словам Марценюка, также МО Украины планирует сделать онлайн-оформление компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов, а также онлайн-очередь на квартиры. Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.