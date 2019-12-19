«То, что Штаты таким образом пытаются заместить российский трубопроводный газ своим сжиженным — это только одна из составляющих. Мне кажется, что цена вопроса куда выше. Это элемент глобального противостояния США с Владимиром Владимировичем Путиным и Российской Федерацией», — отметил эксперт.
По его мнению, Украина — одна из разменных карт Вашингтона, и «в этом контексте ее могут, условно говоря, поменять на Сирию или какую-нибудь другую историю».
Украина для Вашингтона — всего лишь инструмент, подчеркнул Марунич.