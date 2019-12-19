Желание вытеснить российский газ с европейского рынка - не единственная причина того, что США хотят остановить транзит российского газа через Украину, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 19 декабря

«То, что Штаты таким образом пытаются заместить российский трубопроводный газ своим сжиженным — это только одна из составляющих. Мне кажется, что цена вопроса куда выше. Это элемент глобального противостояния США с Владимиром Владимировичем Путиным и Российской Федерацией», — отметил эксперт.

Растяжка Коболева: как угодить США и не навредить «Газпрому» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Украина для Вашингтона — всего лишь инструмент, подчеркнул Марунич.