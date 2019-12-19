Уроженец Чечни Юсуп Абуев, которого в киевской прокуратуре считают организатором покушения на Вячеслава Соболева, заявил, что месяц не был на Украине и не причастен к преступлению. Об этом 19 декабря он сообщил на своей странице в Facebook, которую ведет под псевдонимом Азраил Гихинский

По словам Абуева, 13 ноября к нему домой пришли с обысками, стремясь найти оружие или наркотики. Обнаружить ничего из перечисленного не удалось, но правоохранители обвинили чеченца в ряде преступлений.

Страна победившего беспредела. Резонансное убийство в Киеве бросает новый вызов украинской полиции © Telegram-канал Информатор Киев Вячеслава Соболева, во время которого был убит трехлетний ребенок. Свою вину Абуев отрицает.

«Сегодня мне стало известно, что в организации этого преступления подозревают меня, что очень удобно, потому что уже больше месяца я не нахожусь на территории Украины и являюсь гражданином страны агрессора», — заявил он.

Абуев также отметил, что готов пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою невиновность.

Юсуп Абуев — уроженец Чечни, проживающий в Киеве. В 2018 году он организовал похищение бизнесмена из Киевской области и вымогал деньги за его освобождение. Заложника полицейским удалось освободить, а Абуев пустился в бега. По информации украинских СМИ, молодой человек несколько раз был в т.н. АТО и присоединялся к действиям Украинской добровольческой армии (УДА).