Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская считает, что в срыве переговоров относительно обмена пленных виновны представители ЛНР. Об этом она сообщила во время брифинга 19 декабря, который транслировал Офис президента в Facebook

Обмен пленными. Кучма рассказал, о чем договорился с Грызловым © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сказала Лутковская.

При этом она отметила, что списки на обмен уже есть. Также Лутковская отказалась назвать число людей, планируемых к обмену.

В то же время представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что Украина фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на «нормандской встрече». По ее словам, также обсудить открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения не удалось из-за позиции представителей Киева на переговорах.

Кобцева при этом сообщила, что ЛНР готова передать Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами до 30 человек, передает 19 декабря Луганский информационный центр.