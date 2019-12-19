«Мы вчера согласовали большое количество деталей, технических нюансов… Но практически в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска. Поэтому мне сложно сказать, что будет до конца года», — сказала Лутковская.
При этом она отметила, что списки на обмен уже есть. Также Лутковская отказалась назвать число людей, планируемых к обмену.
В то же время представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что Украина фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на «нормандской встрече». По ее словам, также обсудить открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения не удалось из-за позиции представителей Киева на переговорах.
Кобцева при этом сообщила, что ЛНР готова передать Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами до 30 человек, передает 19 декабря Луганский информационный центр.