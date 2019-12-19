На фирменных подстаканниках будет выбито объемное изображение арок Крымского моста и проезжающего по нему поезда. Также на подстаканники нанесут логотип поезда и надпись «Таврия».
«Эти подстаканники — железнодорожная традиция с нашей символикой — "Таврией". Их в подарок получат пассажиры первых двух поездов. Также они будут в использовании на поездах», — заявили в компании-операторе пассажирских железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
В компании пообещали, что такой подстаканник можно будет купить в качестве сувенира.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту будет открыто в конце декабря. Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября. Грузовые поезда пойдут на полуостров через Крымский мост в июне 2020 года.