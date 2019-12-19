В четверг, 19 декабря, начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Об этом сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом»

Росатом подключился к созданию робота-атомохода для разработки недр в Арктике © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«19 декабря 2019 года в 11:00 (02:00 мск — ред.) в городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект госкорпорации "Росатом") выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа», — говорится в сообщении.

Планируется, что в 2020 году ПАТЭС подключат к тепловым сетям Певека и сдадут в промышленную эксплуатацию. В перспективе станция заменит мощности устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию она станет самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС.

ПАТЭС обладает большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.

Тем временем «Росатом» уже работает над вторым поколением ПАТЭС — оптимизированным плавучим энергоблоком, который будет меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.