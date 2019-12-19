Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА «Россия сегодня».
Россию обвиняют в давлении на независимые СМИ те страны, которые сами ограничивают свободу слова.
«Это удивительный цинизм. Но, к сожалению, принятие мер на государственном уровне, связанное с какими-то ограничениями, будет лить воду на мельницы тех, кто хочет растаскивать наши страны… Как бы не было неприятно, надо добиваться возможности работать в странах, которые боятся правды, которую вы несете своим зрителям и слушателям», — сказал президент.
Свобода распространения информации относится к фундаментальным основам современного демократического общества, добавил Владимир Путин.