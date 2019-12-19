Россия будет поддерживать всеми доступными мерами издание Sputnik в странах, где боятся информации российских журналистов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве 19 декабря

Представитель генсека ООН пообещал разобраться с угрозами сотрудникам Sputnik Estonia © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Россию обвиняют в давлении на независимые СМИ те страны, которые сами ограничивают свободу слова.

«Это удивительный цинизм. Но, к сожалению, принятие мер на государственном уровне, связанное с какими-то ограничениями, будет лить воду на мельницы тех, кто хочет растаскивать наши страны… Как бы не было неприятно, надо добиваться возможности работать в странах, которые боятся правды, которую вы несете своим зрителям и слушателям», — сказал президент.

Свобода распространения информации относится к фундаментальным основам современного демократического общества, добавил Владимир Путин.