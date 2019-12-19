В материале утверждается, что бытовые конфликты с применением подручных средств в Херсонской области не редкость.
«Седина в бороду — бес в ребро… Не имея доступа к огнестрельному оружию, "мирные" обыватели приноровились убивать и калечить ближнего кухонными ножами, сковородами, молотками и лопатами. И жертв столько, что войны не надо», — говорится в публикации.
В пример приводится один из последних случаев применения насилия. Днем 61-летний местный житель, сильно размахнувшись, нанес удар острой частью лопаты своему 62-летнему «оппоненту» по голове.
Ставший жертвой пенсионер (пенсионный возраст на Украине начинается с 60 лет), защищаясь, подставил руку, и это, возможно спасло ему жизнь — острый край лопаты раздробил пальцы. Кроме того, у него была зафиксирована черепно-мозговая травма.
Также издание утверждает, что перенесший удар лопаты человек не сдался и нокаутировал нападавшего кулаком. По итогам в районной больнице оказались оба участника конфликта.
Начальник Белозерского отделения Национальной полиции Александр Гайдук заявил, что в Единый реестр досудебных расследований будут внесены материалы о нанесении телесных повреждений.
Факт драки пожилые жители села подтвердили, но о ее причинах не хотят говорить, издание подозревает, что инцидент можно объяснить алкогольным опьянением.