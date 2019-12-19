Издание «Херсон online» в четверг, 19 декабря, сообщает о драке жителей села Миролюбовка Белозерского района Херсонской области с применением лопаты. Также в материале комментируется ситуация с нанесением телесных повреждений в регионе

В материале утверждается, что бытовые конфликты с применением подручных средств в Херсонской области не редкость.

«Седина в бороду — бес в ребро… Не имея доступа к огнестрельному оружию, "мирные" обыватели приноровились убивать и калечить ближнего кухонными ножами, сковородами, молотками и лопатами. И жертв столько, что войны не надо», — говорится в публикации.

В пример приводится один из последних случаев применения насилия. Днем 61-летний местный житель, сильно размахнувшись, нанес удар острой частью лопаты своему 62-летнему «оппоненту» по голове.

Жители Херсона жалуются на летящие из окон бутылки и колбасу - СМИ © пресс-служба Херсонского горсовета

Также издание утверждает, что перенесший удар лопаты человек не сдался и нокаутировал нападавшего кулаком. По итогам в районной больнице оказались оба участника конфликта.

Начальник Белозерского отделения Национальной полиции Александр Гайдук заявил, что в Единый реестр досудебных расследований будут внесены материалы о нанесении телесных повреждений.

Факт драки пожилые жители села подтвердили, но о ее причинах не хотят говорить, издание подозревает, что инцидент можно объяснить алкогольным опьянением.