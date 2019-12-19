«Хотят США помочь Украине сохранить транзит… Если хотели помочь, лучше денег бы дали. Чего денег-то не дают Украине?» — сказал ранее российский президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря  в Москве.

«Эту пресс-конференцию Путина, как пишут украинские СМИ, показывают «1+1» и телеканал "Прямой" — у меня такое подозрение, что танки Путина уже в пригородах Киева», — со смехом сказал Марунич, комментируя слова российского лидера, подчеркнув, что его слова не более чем шутка.

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© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Он добавил, что понимает «иронию Владимира Владимировича: США никаких денег не даст». Эксперт полагает, что российский президент «жестко иронизирует над происходящим».

Он полностью отмел возможность получения Киевом американских денег в качестве компенсации за прекращение транзита.  

«В качестве чего, за что США могут дать эти деньги? Перекачивать какой-то газ туда-обратно? Это просто смешно», — подчеркнул Марунич. 