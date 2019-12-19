Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что считает возможной модернизацию Минских соглашений для «обеспечения их работоспособности». Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", часть его опубликована в четверг, 19 декабря

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк сказал Ермак.

При этом он отметил, что лично бы не стал подписывать некоторых положений Минских соглашений и сегодня «можно критиковать каждую их строчку».

«Я считаю, что любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о настолько серьезном международном документе. Пять лет прошло с подписания Минских соглашений… Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация Минских соглашений — не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация — может быть», — добавил он.

В то же время он назвал вопрос передачи Украине контроля над границей единственным положением «Минска», «который мы бы точно сегодня хотели изменить, откорректировать».