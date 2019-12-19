«Сейчас мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов [в Донбассе] была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу. Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию», — сказал Ермак.
При этом он отметил, что лично бы не стал подписывать некоторых положений Минских соглашений и сегодня «можно критиковать каждую их строчку».
«Я считаю, что любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о настолько серьезном международном документе. Пять лет прошло с подписания Минских соглашений… Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация Минских соглашений — не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация — может быть», — добавил он.
В то же время он назвал вопрос передачи Украине контроля над границей единственным положением «Минска», «который мы бы точно сегодня хотели изменить, откорректировать».