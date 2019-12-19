Конституционный суд Украины (КСУ) не разрешил президенту Владимиру Зеленскому назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР), так как не намерен расширять его полномочия. Об этом политолог Руслан Бортник сказал в комментарии «Голос.UA» 19 декабря

Конституционный суд запретил Зеленскому назначать глав ГБР и НАБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«КСУ состоит из людей, которые пришли туда до Зеленского, и не намерен расширять полномочия президенту. Зеленского замыкают в рамках тех полномочий, которые у него были на момент избрания. Президенту не удалось расширить свои полномочия за счет силовых структур и дополнительно созданных органов. С точки зрения ситуации в парламенте, он остается уязвим. Поэтому сконцентрировать всю власть в своих руках ему не удается», — отметил Бортник.

По его словам, после такого решения КСУ Зеленский не сможет напрямую влиять на НАБУ и ГБР.

На Украине президент имеет право предлагать кандидатуры на должность министров иностранных дел и обороны, а также руководителя Службы безопасности (СБУ). Они составляют так называемую президентскую квоту.