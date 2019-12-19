Ранее КСУ признал неконституционным законопроект о закреплении в конституции права президента назначать руководителей ГБР и НАБУ.
«КСУ состоит из людей, которые пришли туда до Зеленского, и не намерен расширять полномочия президенту. Зеленского замыкают в рамках тех полномочий, которые у него были на момент избрания. Президенту не удалось расширить свои полномочия за счет силовых структур и дополнительно созданных органов. С точки зрения ситуации в парламенте, он остается уязвим. Поэтому сконцентрировать всю власть в своих руках ему не удается», — отметил Бортник.
По его словам, после такого решения КСУ Зеленский не сможет напрямую влиять на НАБУ и ГБР.
На Украине президент имеет право предлагать кандидатуры на должность министров иностранных дел и обороны, а также руководителя Службы безопасности (СБУ). Они составляют так называемую президентскую квоту.