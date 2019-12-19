Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что временное приостановление выплат казначейства не коснется соцвыплат. Об этом 19 декабря он заявил в своем Facebook

Минфин Украины приостанавливает выплаты из-за недовыполнения бюджета © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он отметил, что люди находятся в безопасности, а ситуация под полным контролем правительства. По словам Гончарука, вся информация, которую сегодня массово разгоняют в отдельных СМИ о том, что украинцы останутся без соцвыплат, — это фейк. Он назвал такие действия попыткой отдельных политиков завоевать политические дивиденды.

Гончарук рассказал, что это временное приостановление выплат казначейства по всем другим статьям. В конце каждого года, по его словам, каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев, и правительство планирует с этим покончить.