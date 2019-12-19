«Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. А также профинансирует все обязательства, на которые открыто ассигнования. В государственном бюджете достаточно средств для этого», — написал премьер.
Он отметил, что люди находятся в безопасности, а ситуация под полным контролем правительства. По словам Гончарука, вся информация, которую сегодня массово разгоняют в отдельных СМИ о том, что украинцы останутся без соцвыплат, — это фейк. Он назвал такие действия попыткой отдельных политиков завоевать политические дивиденды.
Гончарук рассказал, что это временное приостановление выплат казначейства по всем другим статьям. В конце каждого года, по его словам, каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев, и правительство планирует с этим покончить.