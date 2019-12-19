После того как в 2003 году Белоруссия отказалась от введения единой с Россией валюты, интеграция государств в рамках Союзного государства застопорилась. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько сказал в комментарии изданию Украина.ру 19 декабря

Русский и белорусский, как русский и украинский, народы — почти один народ – Путин © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что решение по строительству Союзного государства Россия-Белоруссия на 90% не выполнено.

«Я бы сказал, что под 90% прежде всего имеются в виду наднациональные органы власти и управления, экономическая интеграция, единая валюта, единый парламент, единые какие-то государственные структуры, которых пока что нет, которые существуют в декоративном виде», — сказал Безпалько.

Он также отметил, что подвижек в процессе создания Союзного государства нет ввиду сопротивления со стороны Белоруссии. Он напомнил, что белорусская сторона еще в 2003 году отказалась от единой валюты, и с тех пор интеграция застопорилась, оставшись на уровне начала нулевых годов.