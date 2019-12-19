Во время своей большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по строительству Союзного государства Россия-Белоруссия на 90% не выполнено.
«Я бы сказал, что под 90% прежде всего имеются в виду наднациональные органы власти и управления, экономическая интеграция, единая валюта, единый парламент, единые какие-то государственные структуры, которых пока что нет, которые существуют в декоративном виде», — сказал Безпалько.
Он также отметил, что подвижек в процессе создания Союзного государства нет ввиду сопротивления со стороны Белоруссии. Он напомнил, что белорусская сторона еще в 2003 году отказалась от единой валюты, и с тех пор интеграция застопорилась, оставшись на уровне начала нулевых годов.