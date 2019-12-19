«Нет, потепления (в отношении РФ и Украины) не произойдет», — считает эксперт.
Выражая предположения о встрече с Зеленским, Путин установил с ним «эмоциональный контакт», уверен Мухин. По его мнению, российский лидер демонстрирует, что будет подталкивать президента Украины к выполнению Минских соглашений в том формате, в котором страна обязалась их выполнять.
Первая встреча лидеров России и Украины состоялась на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря. В ходе переговоров «нормандская четверка» договорилась провести следующий саммит через четыре месяца.