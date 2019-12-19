Президент России Владимир Путин, высказывая предположения о будущей встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, установил с ним «эмоциональный контакт», однако это не говорит о потеплении отношений между странами. Об этом 19 декабря в комментарии РИА Новости заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

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