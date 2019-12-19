Украина и Россия планируют провести скайп-конференцию, чтобы попробовать решить вопрос обмена удерживаемыми лицами до Нового года. Комментарий Леонида Кучмы, представителя Украины в контактной группе по решению конфликта в Донбассе, 19 декабря в своем Facebook опубликовала его пресс-секретарь Дарья Олифер

Зеленскому не нужна ответственность. Он станет как Кучма – эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения — переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, и только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу», — заявил Кучма.

Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы до Нового года освободить людей или хотя бы какую-то часть.