Кучма отметил, что накануне в Минске была очень длительная встреча и среди всех проблем на первое место вынесли вопросы безопасности и проблемы освобождения задержанных лиц.
«Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения — переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, и только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу», — заявил Кучма.
Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы до Нового года освободить людей или хотя бы какую-то часть.