«Потери большие. За ними стоят не просто денежные суммы. За ними стоят рабочие места, в том числе. Потери рынков. В том числе российского рынка. На наш рынок просто приходят другие участники международных экономических отношений», — пояснил глава государства.
Тем не менее, по его словам, эти санкции позволили России совершить скачок в области развития сельского хозяйства, увеличение экспортной выручки и импортозамещения в стране, позволив ей создавать, в том числе, свои двигатели для морских судов и вертолеты.
Лучше всего было бы избавиться от политически мотивированных ограничений в области экономической деятельности, что наносит колоссальный ущерб всей мировой торговле и экономики.