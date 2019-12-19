Уже неоднократно говорилось о том, к каким последствиям приводят санкции антироссийские санкции Евросоюза для обоих участников этого малоприятного процесса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, которую транслируют российские телеканалы

Путин назвал страну, которой Россия поставляет газ по самой низкой цене © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Тем не менее, по его словам, эти санкции позволили России совершить скачок в области развития сельского хозяйства, увеличение экспортной выручки и импортозамещения в стране, позволив ей создавать, в том числе, свои двигатели для морских судов и вертолеты.

Лучше всего было бы избавиться от политически мотивированных ограничений в области экономической деятельности, что наносит колоссальный ущерб всей мировой торговле и экономики.