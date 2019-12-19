В декабре МИД ФРГ 4 декабря объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
«Официального запроса (на выдачу Хангошвили) действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получали только отрицательный ответ… Это абсолютно кровавый убийца, только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек, вдумайтесь в эту цифру. Он участвовал в организации взрывов в московском метро», — рассказал Путин.
Хангошвили застрелили 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала "Малый Тиргартен", по дороге в мечеть.
По версии Генпрокуратуры ФРГ, убийство могло быть совершено либо по заказу властей России, либо по указанию властей Чечни.