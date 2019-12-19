Россия не направляла в Германию официальный запрос в ФРГ о выдаче убитого позднее в Берлине Зелимхана Хангошвили. Этот вопрос неоднократно обсуждался по линии спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве 19 декабря

«Готовится второй Солсберри» — эксперт о высылке российских дипломатов из Германии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Зелимхана Хангошвили.

«Официального запроса (на выдачу Хангошвили) действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получали только отрицательный ответ… Это абсолютно кровавый убийца, только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек, вдумайтесь в эту цифру. Он участвовал в организации взрывов в московском метро», — рассказал Путин.

Хангошвили застрелили 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала "Малый Тиргартен", по дороге в мечеть.

По версии Генпрокуратуры ФРГ, убийство могло быть совершено либо по заказу властей России, либо по указанию властей Чечни.