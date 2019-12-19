На большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин сказал, что Белоруссии в составе союзного государства газ поставляется по цене $127 за тысячу кубометров

Российский лидер напомнил, что Россия продаёт Белоруссии ресурсы без пошлин.

«Мы добились самых низких цен на энергоресурсы для Белоруссии. Белоруссия получает газ по самой низкой цене — в $127 за тысячу кубометров. Цены на газ для Белоруссии и стран ЕС отличаются в четыре раза», — заявил президент РФ Владимир Путин. Союз разрушимый? Что и кто мешает интеграции России и Белоруссии © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступал с критикой того факта, что Минску в рамках союзного государства энергоресурсы обходятся дороже, чем российским областям.

«Мы дотируем цены на газ в некоторых регионах, в том числе это касается Смоленской области, граничащей с Белоруссией. Это самый дотируемый регион. И если будем дотировать ещё и всё для Белоруссии — это странно», — подчеркнул Путин.

При этом он признал, что дотации для Белоруссии тоже возможны, но для этого нужно пересмотреть законодательство Союзного государства, притом что пока решение по его строительству на 90% не выполнено.

Путин напомнил, что Москва выделила Минску кредиты на сумму $7 млрд.