На большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что это решение носит политический характер, поскольку принято из-за тяжёлого экономического положения на Украине

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам компаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге «Газпром» выплатить украинской стороне $2,56 млрд.

«Я убеждён, как юрист по базовому образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический и правовой характер, а политический. Одно из обоснований, сейчас сидящим здесь это покажется странным, но это интересно. Одно из обоснований решения Стокгольмского суда, там прописано: «В связи с тяжёлым экономическим положением на Украине». Чушь какая-то просто… Но решение есть, мы должны из этого исходить», — сказал президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря. Марунич о транзите газа из России в Европу через Украину: пока ничего трагического не произошло © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак объяснил, что российская сторона в марте 2018 года подала апелляцию на вердикт Стокгольмского арбитража, поскольку считает его предвзятым: по взаимосвязанным контрактам на поставку и транзит газа судьи приняли зеркальные решения: в одном случае не учли закреплённый в договоре принцип «бери или плати», а в другом — руководствовались условием «транспортируй или плати» (ship or pay), которого не было в двустороннем документе. 28 июня Апелляционный суд округа Свеа оставил в силе свой вердикт о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите.

«Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины», — добавил Путин.

Переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» о судьбе соглашений о поставках и транзите газа, срок которых истекает 31 декабря 2019 года, продолжаются. Очередная трёхсторонняя встреча проходит в Берлине 19 декабря.