Россия и Китай за последние годы достигли беспрецедентного уровня доверия, заявил Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве 19 декабря

На этой базе страны добиваются успеха в экономике. В планах России и Китая достичь товарооборота в $200 млрд.

Российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности, в том числе в утверждении международного права и создании многополярного мира», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Россия и Китай тесно сотрудничают в экономической сфере, прежде всего в секторах энергетики, транспорта и инфраструктуры. 2 декабря 2019 года состоялся запуск газопровода «Сила Сибири», по которому топливо поступает из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, Москва и Пекин координирует свои позиции по международным политическим вопросам.

3 сентября Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что российско-китайские связи достигли наивысшего уровня за всю их историю и продолжают поступательно развиваться.