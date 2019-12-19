Если президент Украины Владимир Зеленский проявит политическую волю и объединится с Ринатом Ахметовым в борьбе с Игорем Коломойским, он фактически повторит судьбу своего предшественника Петра Порошенко. Об этом рассказал обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников в недавнем интервью Ukrlife.TV

Олег Царёв: Коломойский, Аваков и «95 квартал» против Сороса © Скриншот из видео Украина.ру

«В годы Порошенко мы имели такую диспозицию в олигархическом клубе: относительный союз Порошенко с Ахметовым, нейтралитет Пинчука и оппозиция Коломойского с Фирташом. Сейчас у нас ситуация другая», — пояснил Портников.

Сейчас, по его словам, Зеленский пользуется относительной поддержкой Коломойского, Пинчук и Фирташ занимают нейтралитет чуть больше в пользу Зеленского, а Ахметов полностью занял нейтральную позицию.

Если Зеленский захочет бороться с Коломойским, рассуждает журналист, ему понадобится союз с Ахметовым, более благосклонный нейтралитет Пинчука и поддержка Фирташа, чтобы не дать ему объединиться с Коломойским.

Таким образом, заключил политолог, Зеленский полностью превратится в Порошенко, поскольку он так же будет союзником с Ахметовым, противостоять России, враждовать с Коломойским, иметь проблемы в социальной сфере и потеряет поддержку ведущих телеканалов страны.