Чтобы уменьшить влияние Коломойского и стать более самостоятельным от Фирташа, продолжил эксперт, Порошенко заключил союз с Ахметовым, притом что донецкий олигарх в любой момент мог занять нейтральную позицию.
«В годы Порошенко мы имели такую диспозицию в олигархическом клубе: относительный союз Порошенко с Ахметовым, нейтралитет Пинчука и оппозиция Коломойского с Фирташом. Сейчас у нас ситуация другая», — пояснил Портников.
Сейчас, по его словам, Зеленский пользуется относительной поддержкой Коломойского, Пинчук и Фирташ занимают нейтралитет чуть больше в пользу Зеленского, а Ахметов полностью занял нейтральную позицию.
Если Зеленский захочет бороться с Коломойским, рассуждает журналист, ему понадобится союз с Ахметовым, более благосклонный нейтралитет Пинчука и поддержка Фирташа, чтобы не дать ему объединиться с Коломойским.
Таким образом, заключил политолог, Зеленский полностью превратится в Порошенко, поскольку он так же будет союзником с Ахметовым, противостоять России, враждовать с Коломойским, иметь проблемы в социальной сфере и потеряет поддержку ведущих телеканалов страны.