Участвовать или нет в Параде Победы в Москве – это выбор Украины и Грузии, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве 19 декабря

Российский лидер поделился мнением по вопросу, если представители стран СНГ, которые в составе СССР в 1940-х годах сражались против фашистской Германии, бойкотируют празднование 75-летия Победы.

«Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой, потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины», — сказал президент России.