По его мнению, они не уважают своих же сограждан, воевавших с фашистами. Глава государства подчеркнул, что в тот момент речь шла о сохранении этноса, и возмутился, что кто-то считает, будто немцам надо было сдать блокадный Ленинград.
«Вы придурки? Вас бы уже не было», — категоричен Путин.
Российский лидер добавил, что жалеет о распаде Советского Союза, отметив, что не видит смысла в правовой оценке действий Михаила Горбачева. При этом все вопросы территориальной целостности на постсоветском пространстве решены, заключил он.