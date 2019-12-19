Путин предупредил о риске начала гонки вооружения в мире
Путин предупредил о риске начала гонки вооружения в мире
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
По его мнению, они не уважают своих же сограждан, воевавших с фашистами. Глава государства подчеркнул, что в тот момент речь шла о сохранении этноса, и возмутился, что кто-то считает, будто немцам надо было сдать блокадный Ленинград.

«Вы придурки? Вас бы уже не было», — категоричен Путин.

Российский лидер добавил, что жалеет о распаде Советского Союза, отметив, что не видит смысла в правовой оценке действий Михаила Горбачева. При этом все вопросы территориальной целостности на постсоветском пространстве решены, заключил он.

 