Если лидеры стран СНГ не приедут в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, то это будет их ошибка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, которую транслируют российские телеканалы

Украина.ру на Youtube Кто-то ездит в отпуск кататься на лыжах, а кто-то в Гонконг — Мальцев