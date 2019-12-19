Россия будет поддерживать и развивать отношения с США, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве 19 декабря

Лавров в Америке. Почему без России Трамп не может решать глобальные проблемы войны и мира © ТАСС/POOL | ТАСС/POOL | Перейти в фотобанк

Одна из основ, на которых страны будут строить свои отношения, — это вопросы глобальной безопасности, в том числе СНВ-3.

Срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года, но Вашингтон не торопится обсуждать его будущее, поскольку хочет принять новый документ и подключить к нему Китай, однако Пекин категорически против такой перспективы. Москва готова продлить существующий договор хоть завтра, если Штаты будут готовы.

И российская, и американская стороны признают, что двусторонние отношения даже хуже, чем во времена холодной войны. По имеющейся информации, на встрече в Белом доме 10 декабря президент США Дональд Трамп сказал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что хотел бы в несколько раз увеличить товарооборот с Россией.

2 декабря на форуме «Российская энергетическая неделя» Путин отметил, что за время президентства Барака Обамы товарооборот между Россией и США упал с $30 млрд до $18 млрд, а после прихода к власти Трампа начался рост — за два года показатель вырос до $25 млрд.