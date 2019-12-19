«Был маленький грешок»: пойманный на кнопкодавстве депутат от ОПЗЖ извинился
«Был маленький грешок»: пойманный на кнопкодавстве депутат от ОПЗЖ извинился
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Так, на записи видно, как во время заседания парламента 18 декабря депутат Сергей Ларин поставил перед кнопками системы «Рада» несколько толстых книг, толкая которые удавалось нажимать кнопку за его соседа Виктора Черного. А для того чтобы не было видно, как этот «механизм» зажимает какую-то из кнопок, над пультом для голосования нардеп положил листовку с надписью: «Мы за мир».

Во время голосования поправки №76 Ларин, сидя на месте Черного, одной рукой нажал копку для голосования за себя, а второй рукой толкнул книги, чтобы проголосовать за коллегу. При этом на табло отобразилось, что оба парламентария в этот момент проголосовали «за».

Так же Ларин сработал во время голосования правки №69 и постановления №2609.

Научился пользоваться этим ноу-хау и Черный. На видео попал момент, когда он кнопкодавил за поправку по Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По данным активистов, фракция ОПЗЖ — лидер по количеству случаев кнопкодавства.

В октябре Верховная Рада поддержала за основу законопроект, предусматривающий введение штрафов за неперсональное голосование народных депутатов.