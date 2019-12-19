Активисты общественного движения «Чесно» зафиксировали, как нардепы от фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» кнопкодавят новыми способами. Соответствующие видео обнародованы на их YouTube-канале 18 декабря

«Был маленький грешок»: пойманный на кнопкодавстве депутат от ОПЗЖ извинился © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергей Ларин поставил перед кнопками системы «Рада» несколько толстых книг, толкая которые удавалось нажимать кнопку за его соседа Виктора Черного. А для того чтобы не было видно, как этот «механизм» зажимает какую-то из кнопок, над пультом для голосования нардеп положил листовку с надписью: «Мы за мир».

Во время голосования поправки №76 Ларин, сидя на месте Черного, одной рукой нажал копку для голосования за себя, а второй рукой толкнул книги, чтобы проголосовать за коллегу. При этом на табло отобразилось, что оба парламентария в этот момент проголосовали «за».

Так же Ларин сработал во время голосования правки №69 и постановления №2609.

Научился пользоваться этим ноу-хау и Черный. На видео попал момент, когда он кнопкодавил за поправку по Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По данным активистов, фракция ОПЗЖ — лидер по количеству случаев кнопкодавства.

В октябре Верховная Рада поддержала за основу законопроект, предусматривающий введение штрафов за неперсональное голосование народных депутатов.