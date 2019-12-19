США утверждают, что хотят сохранить транзит российского газа через Украину. Но в том же самом заинтересована и Москва. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, которую транслируют российские телеканалы

Решения о санкциях в отношении России принимаются людьми, которые ответственности не несут – Путин © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Чего денег-то не дают Украине? Дали бы им возможность субсидировать. Денег почти не дают. Дают только гарантии на возможные кредиты. Это же не живые деньги. Реальной поддержки нет», — пояснил Путин.

При этом МВФ, которым руководят в США, привел пример Президент РФ, требует отменить все льготы на энергоносители, в том числе на газ, что приведет к росту цен для населения.

Более того, по его словам, западные страны Евросоюза при этом требуют, чтобы в Европу разрешили вывозить из Украины лес-кругляк, что приведет к тому, что карпатские горы превратятся в голые скалы.

Что касается свободной продажи земли, подчеркнул Путин, то земля носит для украинцев сакральное значение, чем и воспользовалась оппозиция.

«Хотят на самом деле что сделать? Чтобы Украина пополняла свой бюджет за российский счет. Сами дайте денег. Дайте по льготным ставкам кредиты хорошие на долгий период. Фига с два. Ничего нет», — категоричен президент.

Путин добавил, что Россия будет стремиться к сотрудничеству с Америкой вне зависимости от того, кто будет главой Белого дома и кто контролирует обе палаты Конгресса.