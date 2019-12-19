Если США действительно хотят помочь Киеву, продолжил глава государства, то им следовало бы дать Украине денег, чего они почему-то не делают.
«Чего денег-то не дают Украине? Дали бы им возможность субсидировать. Денег почти не дают. Дают только гарантии на возможные кредиты. Это же не живые деньги. Реальной поддержки нет», — пояснил Путин.
При этом МВФ, которым руководят в США, привел пример Президент РФ, требует отменить все льготы на энергоносители, в том числе на газ, что приведет к росту цен для населения.
Более того, по его словам, западные страны Евросоюза при этом требуют, чтобы в Европу разрешили вывозить из Украины лес-кругляк, что приведет к тому, что карпатские горы превратятся в голые скалы.
Что касается свободной продажи земли, подчеркнул Путин, то земля носит для украинцев сакральное значение, чем и воспользовалась оппозиция.
«Хотят на самом деле что сделать? Чтобы Украина пополняла свой бюджет за российский счет. Сами дайте денег. Дайте по льготным ставкам кредиты хорошие на долгий период. Фига с два. Ничего нет», — категоричен президент.
Путин добавил, что Россия будет стремиться к сотрудничеству с Америкой вне зависимости от того, кто будет главой Белого дома и кто контролирует обе палаты Конгресса.