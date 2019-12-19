Следствие полагает, что задержанные сотрудники СБУ и гражданское лицо за деньги сбывали сведения о телефонных разговорах, соединения и телефонные трафики с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации.
«В данный момент проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы. Также решается вопрос об объявлении указанным должностным лицам подозрения по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины и избрания меры пресечения», — говорится в сообщении.
Аналогичный случай произошел в начале ноября. Тогда СБУ сообщила о разоблачении несколько своих действующих и бывших сотрудников, незаконно прослушивавших телефонные переговоры.
Прослушивание одного абонента и передачу информации в течение двух месяцев злоумышленники оценивали в 9 тысяч долларов.