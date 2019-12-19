Прокуратура Киевской области сообщила о разоблачении сотрудников Службы безопасности Украины, которые торговали данными оперативной прослушки в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) от 18 декабря

Шпион среди шпионов. За что может пострадать бывший глава СБУ Василий Грицак © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«В данный момент проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы. Также решается вопрос об объявлении указанным должностным лицам подозрения по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины и избрания меры пресечения», — говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел в начале ноября. Тогда СБУ сообщила о разоблачении несколько своих действующих и бывших сотрудников, незаконно прослушивавших телефонные переговоры.

Прослушивание одного абонента и передачу информации в течение двух месяцев злоумышленники оценивали в 9 тысяч долларов.