Советский лидер Владимир Ленин был не государственным деятелем, а революционером, который создал в стране не федерацию, а конфедерацию с правом выхода этноса из государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, которую транслируют российские телеканалы

Депутаты Верховной Рады хотят сделать Кубу из Кубани © Фото: Facebook Алексей Гончаренко

Путин напомнил, что Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата».

Как только партия затрещала, начала рассыпаться и страна, отметил глава государства. Это наследие Ленина дает о себе знать до сих пор, заключил российский лидер.

Среди историков до сих пор нет единого мнения, почему секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв передал Крым Украинской ССР в 1954 году. По мнению главного научного сотрудника института философии и права Уральского отделения Российской Академии наук Сергея Мошкина, это решение связано со строительством Северо-Крымского канала, имевшего ключевую роль в решении проблемы обеспечения полуострова пресной водой. Дело в том, что канал брал начало от Каховского водохранилища, расположенного на территории Украины, и заканчивался оросительной системой в Крыму, относящемуся к РСФСР. Перед властями страны встал вопрос, кто будет управлять строительным процессом, если проекты в каждой республике находились в ведении конкретного республиканского министерства. Эксперт считает, что именно в тот момент Хрущёв решил включить Крымскую область в состав Украины для решения организационных проблем, потому что УССР была ближе и уже активно участвовала в строительстве оросительной системы.