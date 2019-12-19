«Приватбанк» инициировал новое судебное разбирательство в отношении бывших владельцев банка и других ответчиков в Окружном суде Тель-Авива. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщила пресс-служба «Приватбанка»

Национализация «ПриватБанка». Три года спустя государство пытается защититься от Коломойского © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк иска составила 600 млн долларов.

«Сегодня апелляционный суд рассматривает вопрос о законности национализации банка. Мы ожидаем справедливого применения принципа верховенства права, что защитит интересы народа. Но каким бы ни было решение суда, наши клиенты должны знать, что "Приватбанк" работает в своем обычном режиме 24/7. В свою очередь, мы полностью разделяем позицию руководства страны о важности "Приватбанка" для финансовой стабильности и национальной безопасности. И мы готовы поддержать эту позицию не словом, а делом», — говорится в сообщении.

Кроме того, банк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавэр, США.

Национализация «Приватбанка» состоялась в 2016 году. Правительство национализировало банк по предложению Нацбанка и бывших акционеров компании, крупнейшими из которых являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Бывшие владельцы считают национализацию «Приватбанка» незаконной и требуют компенсации за потерянные активы.