Озеленители одесского предприятия «Горзелентрест» приступили к работам по опрыскиванию хвойных насаждений специально разведенным раствором мела. Об этом пишет издание «Думская» в четверг, 19 декабря

«Ежегодно, в преддверии новогодних праздников, в Одессе увеличивается количество случаев самовольной вырубки хвойных насаждений. Вандалы вырубают молодые сосны, ели и елки с целью продажи или украшения жилья, поэтому зачастую жертвами варварства становятся самые лучшие экземпляры», — цитируется сообщение «Горзелентреста». Новый подвид льва, странные символы и загадочный кандидат. Чем отметилась Одесса в 2019 году © od.vgorode.ua Такой метод является абсолютно безопасным для растений и позволяет временно испортить их декоративную привлекательность, придавая растениям нетоварный вид. Свидетелям несанкционированной вырубки городских зеленых насаждений рекомендуется звонить в полицию по номеру 102.