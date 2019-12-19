«Ежегодно, в преддверии новогодних праздников, в Одессе увеличивается количество случаев самовольной вырубки хвойных насаждений. Вандалы вырубают молодые сосны, ели и елки с целью продажи или украшения жилья, поэтому зачастую жертвами варварства становятся самые лучшие экземпляры», — цитируется сообщение «Горзелентреста».
Опрыскивание необходимо, чтобы защитить деревья от незаконной вырубки в преддверии новогодних праздников.
Такой метод является абсолютно безопасным для растений и позволяет временно испортить их декоративную привлекательность, придавая растениям нетоварный вид.
Свидетелям несанкционированной вырубки городских зеленых насаждений рекомендуется звонить в полицию по номеру 102.