«Ежегодно, в преддверии новогодних праздников, в Одессе увеличивается количество случаев самовольной вырубки хвойных насаждений. Вандалы вырубают молодые сосны, ели и елки с целью продажи или украшения жилья, поэтому зачастую жертвами варварства становятся самые лучшие экземпляры», — цитируется сообщение «Горзелентреста».

Новый подвид льва, странные символы и загадочный кандидат. Чем отметилась Одесса в 2019 году
Новый подвид льва, странные символы и загадочный кандидат. Чем отметилась Одесса в 2019 году
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Опрыскивание необходимо, чтобы защитить деревья от незаконной вырубки в преддверии новогодних праздников.

Такой метод является абсолютно безопасным для растений и позволяет временно испортить их декоративную привлекательность, придавая растениям нетоварный вид.

Свидетелям несанкционированной вырубки городских зеленых насаждений рекомендуется звонить в полицию по номеру 102.

 