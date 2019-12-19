Следующая встреча лидеров «нормандской четверки» состоится, если в Донбассе будут происходить положительные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве 19 декабря

«Что касается будущей встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Надо это тоже сказать объективно», — сказал президент РФ.

Положительные изменения, по словам Путина, это продление закона об особом статусе Донбасса и уменьшение количества обстрелов.

При этом украинская сторона отказывается отвести войска по всей линии разграничения.

«На мой взгляд, это тоже ошибка, но такова их позиция», — заявил Владимир Путин.

По итогам саммита в Париже 9 декабря европейские лидеры подписали коммюнике, в котором назвали основой» нормандского формата» назвали Минские соглашения. Кроме того, они заявили о необходимости добиться полного прекращения огня в Донбассе до конца года.