Для прекращения военного конфликта на Украине необходим прямой диалог с Донбассом, на который не идут киевские власти, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве 19 декабря

Сенсации в рамках концепции. Путин об Украине на ежегодной пресс-конференции и не только © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Это взамен Минских соглашений? Взамен закона об особом статусе? В Минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, то это должно быть согласовано с регионом. Никакого согласования нет. Вот это безусловно настораживает», — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что очередная встреча лидеров «нормандской четверки» будет актуальной, если в Донбассе будут происходить позитивные изменения.