Президент России прокомментировал изменения, внесенные недавно в законодательство Украины и касающихся децентрализации страны.
«Это взамен Минских соглашений? Взамен закона об особом статусе? В Минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, то это должно быть согласовано с регионом. Никакого согласования нет. Вот это безусловно настораживает», — сказал Владимир Путин.
Президент добавил, что очередная встреча лидеров «нормандской четверки» будет актуальной, если в Донбассе будут происходить позитивные изменения.