Пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в Донбассе в тупик, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве 19 декабря

Ключом к Минским соглашениям является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в Конституцию Украины.

«Его сейчас продлили на год, но это же не на постоянной основе. Хотя мы все время говорим, не только я, и другие участники «нормандского формата», что ему нужно придать постоянно действующий характер, а затем перенести в Конституцию его принципы», — сказал Владимир Путин.

Однако ни прежнее украинское руководство, ни нынешнее, судя по всему, делать этого не хотят, добавил президент России.