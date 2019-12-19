Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, который под предлогом борьбы с коррупцией дает возможность отправить за решетку любого несогласного с властью человека, рассказал известный юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале 19 декабря

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При этом «всем, кто не составлял опасности совершения насилия, предоставлялась возможность залога или домашнего ареста».

«В сегодняшнем же законопроекте за красивым словосочетанием о борьбе с коррупционными преступлениями скрывается предложение ввести тотальные аресты граждан под предлогом борьбы с коррупцией», — отметил Портнов.

По его словам, представители команды Зеленского уже «успешно справились с первым этапом реформ — реабилитацией функционеров предыдущего политического режима».

«Теперь вы приступили к построению в стране полицейского государства, с неограниченными возможностями сделать почти автоматическим арест любого неугодного человека», — подытожил Портнов.

Он полагает, что власть допускает серьёзную ошибку и наносит удар по своему авторитету в деловых кругах. Юрист призвал депутатов не голосовать за этот закон, поскольку, по его мнению, документ не имеет никакого отношения к реформам и европейской интеграции.