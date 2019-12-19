Он отметил, что смысл работающего на Украине Уголовно-процессуального кодекса заключается в том, «чтобы государство не могло взять в заложники бизнесмена, предпринимателя или любого, кто не несёт угрозы жизни и здоровью человека».
При этом «всем, кто не составлял опасности совершения насилия, предоставлялась возможность залога или домашнего ареста».
«В сегодняшнем же законопроекте за красивым словосочетанием о борьбе с коррупционными преступлениями скрывается предложение ввести тотальные аресты граждан под предлогом борьбы с коррупцией», — отметил Портнов.
По его словам, представители команды Зеленского уже «успешно справились с первым этапом реформ — реабилитацией функционеров предыдущего политического режима».
«Теперь вы приступили к построению в стране полицейского государства, с неограниченными возможностями сделать почти автоматическим арест любого неугодного человека», — подытожил Портнов.
Он полагает, что власть допускает серьёзную ошибку и наносит удар по своему авторитету в деловых кругах. Юрист призвал депутатов не голосовать за этот закон, поскольку, по его мнению, документ не имеет никакого отношения к реформам и европейской интеграции.