На большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин сказал, что некорректно давать характеристики коллегам

Российского лидера журналисты спросили, что он думает о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю. Когда люди попадают на такие места, значит, что они всё-таки прошли какой-то серьёзный отбор, люди незаурядные, как минимум», — ответил президент РФ Владимир Путин.

Первая личная встреча глав государств состоялась 9 декабря на саммите «нормандской четвёрки», до этого Путин и Зеленский несколько раз общались по телефону по инициативе Киева.