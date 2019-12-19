Решение WADA о недопущении на Олимпийские игры российских спортсменов из-за якобы злоупотребления допингом не только несправедливо, но и не соответствует здравому смыслу. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которую транслируют российские телеканалы

Путин рассказал, в чём Россия превзошла СССР © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Ни в одной правовой системе мира в истории человечества ничего подобного никогда не было и, надеюсь, этого не будет. Любое наказание должно быть индивидуальным. Если кто-то в чем-то уличен, это естественно и справедливо», — пояснил Путин.

Но когда подавляющее большинство российских спортсменов чисты, а наказывают всех, напомнил президент, то недопустимо налагать на них санкции за чьи бы то ни было нарушения.

Президент напомнил о российских фигуристках, которые чуть ли не единственные в мире прыгают четверные прыжки. По его мнению, россиянок решили «зачистить».