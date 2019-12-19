Президент России Владимир Путин заявил 19 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Москве, что его насторожило заявление Владимира Зеленского о пересмотре Минских соглашений после «нормандского» саммита

Российский лидер прокомментировал итоги первого за три года саммита «нормандской четвёрки» на высшем уровне, который прошёл 9 декабря.

«Что касается нормандского формата, Минских соглашений и так далее. Нет ничего кроме Минских соглашений. И меня насторожили очень заявления президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнётся пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полностью», — заявил президент РФ Владимир Путин. Зеленский нервничает, Путин усмехается. На Украине следят за встречей «нормандской четвёрки» © REUTERS, Thibault Camus/Pool via REUTERS | REUTERS, Thibault Camus/Pool via REUTERS | Перейти в фотобанк

Ключом Минских соглашений он назвал закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в Конституцию Украины на постоянной основе.

«Нужен прямой диалог (Киева — ред.) с Донбассом. Его тоже нет», — добавил Путин.

На саммите лидеры России, Украины, Германии и Франции договорились обеспечить полное и всестороннее прекращение огня и провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года, а также поддержать соглашение, которое примет Контактная группа по урегулированию ситуации в зоне вооружённого конфликта и по трём новым участкам разведения сил и средств к концу марта 2020 года.