Российский лидер прокомментировал итоги первого за три года саммита «нормандской четвёрки» на высшем уровне, который прошёл 9 декабря.
«Что касается нормандского формата, Минских соглашений и так далее. Нет ничего кроме Минских соглашений. И меня насторожили очень заявления президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнётся пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полностью», — заявил президент РФ Владимир Путин.
Ключом Минских соглашений он назвал закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в Конституцию Украины на постоянной основе.
«Нужен прямой диалог (Киева — ред.) с Донбассом. Его тоже нет», — добавил Путин.
На саммите лидеры России, Украины, Германии и Франции договорились обеспечить полное и всестороннее прекращение огня и провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года, а также поддержать соглашение, которое примет Контактная группа по урегулированию ситуации в зоне вооружённого конфликта и по трём новым участкам разведения сил и средств к концу марта 2020 года.