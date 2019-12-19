На большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия может гордиться и советским наследием, и современными достижениями

Журналисты попросили главу государства прокомментировать тезис о том, что Россия живёт за счёт советского наследия.

«Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы в нулевые. Средний возраст продукции — 12 лет. Построены 3 новых аэропорта, 12 новых вокзалов. Вдвое выросло число федеральных трасс: с 39 тысяч километров до 80 тысяч», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что в отличие от СССР, который был импортёром зерна, Россия стала крупнейшим мировым экспортёром пшеницы, обогнав и США, и Канаду. Кроме того, наблюдается рост поставок на внешние рынки продукции животноводства.

Кроме того, президент обратил внимание на тот факт, что все советские порты переваливали 600 млн тонн грузов в год, а российские — 1 млрд 100 тысяч тонн.

В стране открыто 600 новых месторождений.

«У нас самая зеленая в мире структура энергетика», — добавил Путин.