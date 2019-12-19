«За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а уровень недовольства — уменьшился с 33 до 25%», — говорится в сообщении.
По мнению главного редактора украинского издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, рост рейтинга связан с надеждами украинцев на урегулирование конфликта в Донбассе.
«Но это вновь авансовый рост. Если реальных подвижек по миру не будет (а вчера в Минске переговоры по пленным закончились провалом), то так же быстро он и назад пойдёт», — отметил он.
Встреча лидеров России и Украины прошла на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.