Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос на 9% после «нормандского саммита» и встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующие результаты соцопроса опубликованы группой «Рейтинг» в четверг, 19 декабря

«За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а уровень недовольства — уменьшился с 33 до 25%», — говорится в сообщении.

Зеленский нервничает, Путин усмехается. На Украине следят за встречей «нормандской четвёрки» © REUTERS, Thibault Camus/Pool via REUTERS | REUTERS, Thibault Camus/Pool via REUTERS | Перейти в фотобанк Игоря Гужвы, рост рейтинга связан с надеждами украинцев на урегулирование конфликта в Донбассе.

«Но это вновь авансовый рост. Если реальных подвижек по миру не будет (а вчера в Минске переговоры по пленным закончились провалом), то так же быстро он и назад пойдёт», — отметил он.

Встреча лидеров России и Украины прошла на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.