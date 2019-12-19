Депутат от фракции «Слуги народа» Николай Тищенко поделился слухами, которые ходят в Верховной Раде о нардепе от «Европейской солидарности» Ирине Геращенко. Он рассказал об этом в интервью изданию «Страна.UA» 18 декабря

Геращенко обвинила Зеленского в попытке стать генсеком в «нью-СССР» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В ее партии сказали. А я просто спросил, почему некоторые посты высасываются из каре… Геращенко все время злая и нервная, хотя блондинка. Обычно блондинки не такие. Знаете, Ирина, как принцесса на горошине: заметит горошину даже под 12 матрасами… Знаете, есть куклы вуду, а у Ирины Геращенко есть матрасы-вуду. Она рисует жертву на матрасе и вкалывает в нее иголки. Это не мое рассуждение, это реальные слухи. Мы ей хотим новый матрас подарить», — рассказал Тищенко.

При этом нардеп отверг предположение о том, что Геращенко его чем-то сильно обидела. В качестве «доказательства» он привел в пример то, что каждый день с ней здоровается, в то время как она с ним — «через раз, под настроение».