По словам парламентария, на его вопрос о том, почему его коллега «постоянно ищет какие-то неприятности», ему ответили, что о Геращенко в Раде говорят либо хорошо, либо ничего.
«В ее партии сказали. А я просто спросил, почему некоторые посты высасываются из каре… Геращенко все время злая и нервная, хотя блондинка. Обычно блондинки не такие. Знаете, Ирина, как принцесса на горошине: заметит горошину даже под 12 матрасами… Знаете, есть куклы вуду, а у Ирины Геращенко есть матрасы-вуду. Она рисует жертву на матрасе и вкалывает в нее иголки. Это не мое рассуждение, это реальные слухи. Мы ей хотим новый матрас подарить», — рассказал Тищенко.
При этом нардеп отверг предположение о том, что Геращенко его чем-то сильно обидела. В качестве «доказательства» он привел в пример то, что каждый день с ней здоровается, в то время как она с ним — «через раз, под настроение».