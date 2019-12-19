Британская адвокатская компания JHA LLP, представляющая интересы четвертого президента Украины и членов его семьи, опровергла информацию о наличии каких-либо банковских счетов и активов на имя Виктора Януковича в Швейцарии. Текст релиза 19 декабря обнародовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир

Счета Януковича в Швейцарии заморожены еще на год — посольство © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

При этом, как свидетельствует опубликованный Кирасиром релиз, упомянутые деньги не принадлежат украинскому экс-президенту.

«Власти Швейцарии подтвердили, что в Швейцарии отсутствуют банковские счета или иные активы, принадлежащие президенту Януковичу, которые были заморожены местными властями, <…> и меры по замораживанию активов, принятые Швейцарией, касаются иных лиц (т.е. не президента Януковича), перечисленных в приложении к приказу о замораживании активов в связи с Украиной», — написал он.

Адвокат добавил, что в письме еще от 1 марта 2017 года Федеральный совет Швейцарии официально подтвердил, что указанные 70 миллионов швейцарских франков не принадлежат Януковичу.

Он также сообщил, что в недавнем судебном разбирательстве в Общем суде Европейского союза ранее принятые санкции в отношении украинского экс-президента, действовавшие с марта 2016 по март 2019 года, были отменены.