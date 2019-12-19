Ранее сообщалось, что Федеральный совет Швейцарии продлил блокирование счетов (около 70 миллионов швейцарских франков, или около 400 миллионов рублей) Януковича еще на год.
При этом, как свидетельствует опубликованный Кирасиром релиз, упомянутые деньги не принадлежат украинскому экс-президенту.
«Власти Швейцарии подтвердили, что в Швейцарии отсутствуют банковские счета или иные активы, принадлежащие президенту Януковичу, которые были заморожены местными властями, <…> и меры по замораживанию активов, принятые Швейцарией, касаются иных лиц (т.е. не президента Януковича), перечисленных в приложении к приказу о замораживании активов в связи с Украиной», — написал он.
Адвокат добавил, что в письме еще от 1 марта 2017 года Федеральный совет Швейцарии официально подтвердил, что указанные 70 миллионов швейцарских франков не принадлежат Януковичу.
Он также сообщил, что в недавнем судебном разбирательстве в Общем суде Европейского союза ранее принятые санкции в отношении украинского экс-президента, действовавшие с марта 2016 по март 2019 года, были отменены.