Конгресс США проголосовал за выделение Украине помощи в размере 698 млн долларов в 2020 году. Об этом в среду, 18 декабря, в своем Twitter сообщила член Конгресса Марси Каптур

Денег на войну не будет. Трамп намерен отменить военную помощь Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«В настоящее время, когда весь мир озабочен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку», — заявила Каптур.

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Стоит отметить, что в прошлом году Украина получила от Соединенных Штатов на 2,3 млн долларов меньше.

Кроме того, 18 декабря Конгресс поддержал проект жестких санкций в отношении России.