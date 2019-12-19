Соответствующее решение Конгресса в дальнейшем должен рассмотреть Сенат США.
«В настоящее время, когда весь мир озабочен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку», — заявила Каптур.
December 17, 2019
Стоит отметить, что в прошлом году Украина получила от Соединенных Штатов на 2,3 млн долларов меньше.
Кроме того, 18 декабря Конгресс поддержал проект жестких санкций в отношении России.