Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против Трампа по процедуре импичмента.
«Это внутреннее дело США, мы не комментируем», — заявил Гэн Шуан.
Демократы обвинили хозяина Белого дома в том, что он препятствовал Конгрессу и превышал полномочия президента.
Поводом стал июльский разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Якобы президент США рассчитывал получить от Зеленского компромат на своего политического конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на политическую и военную помощь.
До этого разговора Трамп заблокировал транш Украине в размере почти 400 миллионов долларов.