Импичмент президента США Дональда Трампа – это внутреннее дело Соединенных Штатов. Об этом 19 декабря заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости

Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против Трампа по процедуре импичмента.

«Это внутреннее дело США, мы не комментируем», — заявил Гэн Шуан.

Трамп: Импичмент — это «марш политического самоубийства» демократов © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Поводом стал июльский разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Якобы президент США рассчитывал получить от Зеленского компромат на своего политического конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на политическую и военную помощь.

До этого разговора Трамп заблокировал транш Украине в размере почти 400 миллионов долларов.